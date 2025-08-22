7回、決勝打となった勝ち越しソロを放った万波（手前中央）を迎える水谷（左から2人目）ら日本ハムナイン＝エスコンフィールド

日本ハムが接戦を制した。0―2の三回2死から清宮幸の適時打とレイエスの2点打で逆転。六回に同点とされたが、七回に万波の19号ソロで勝ち越した。北山は3失点。ソフトバンクは投手陣が要所で踏ん張れず、3連勝でストップ。