日4―3ソ（22日） 万波が19号勝ち越しソロ
2025年8月22日 21時51分 共同通信

7回、決勝打となった勝ち越しソロを放った万波（手前中央）を迎える水谷（左から2人目）ら日本ハムナイン＝エスコンフィールド

日本ハムが接戦を制した。0―2の三回2死から清宮幸の適時打とレイエスの2点打で逆転。六回に同点とされたが、七回に万波の19号ソロで勝ち越した。北山は3失点。ソフトバンクは投手陣が要所で踏ん張れず、3連勝でストップ。

7回、勝ち越しソロを放った日本ハム・万波＝エスコンフィールド