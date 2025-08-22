大阪市24区で「住みたい」と思うエリア2位は「天王寺区」、1位は？【2025年最新】
街を歩いていて、「このエリアに住みたいな」と感じたことはありませんか？ 大きな公園があったり、面白そうな商店街があったり……。ここに住んだら毎日楽しいだろうな、と思わず暮らしている自分を想像してしまう街ってありますよね。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「住環境」について聞いてみました。
【結果】大阪市24区で「住みたい」と思うエリアはどこ？
回答者からは「都心だけど、公園や動物園も適度にあって、交通の便も最適」（20代女性／和歌山県）、「天王寺は奈良にも大阪にもアクセスが便利だから」（30代女性／大阪府）、「昔に比べてとても環境がよくなり子育てのしやすい街になりつつあるから」（40代女性／奈良県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「以前大阪に住んでいたが、都会でデパートが多いから」（20代女性／奈良県）、「やっぱり梅田周辺が大阪一番の中心地だと思うから。便利そうだから」（40代男性／大阪府）、「交通・商業・文化の利便性が高く、生活の質が整っているためです」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
また、2位「天王寺区」は、日本で2番目に高い「あべのハルカス」（300m）を中心に、百貨店や商業施設など買い物の便利さ、交通の利便性に加え、公園や寺社などもあって都会ながら落ち着いた雰囲気。さらに、難関校として知られる私立中高一貫校も多くあり、文教地区というのも人気のポイントです。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：78人、40代：69人、50代：32人、60代：8人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「住環境」について聞いてみました。
2位：天王寺区／33票2位は天王寺区でした。天王寺区は再開発によって「あべのハルカス」や「あべのキューズモール」が登場し、脚光を浴びたエリアです。ショッピングやグルメが楽しめる一方、「天王寺公園」や「天王寺動物園」もあるため、「美しく整備された街」「子育てにも便利な街」とイメージされる方が多いようです。
回答者からは「都心だけど、公園や動物園も適度にあって、交通の便も最適」（20代女性／和歌山県）、「天王寺は奈良にも大阪にもアクセスが便利だから」（30代女性／大阪府）、「昔に比べてとても環境がよくなり子育てのしやすい街になりつつあるから」（40代女性／奈良県）などのコメントが寄せられていました。
1位：北区／71票1位は北区でした。北区は大阪駅や梅田駅を有する大阪の中心地で、府内屈指の繁華街もあるエリアです。「グランフロント大阪」や「梅田スカイビル」といった最新スポットがある一方、日本一長い「天神橋筋商店街」などもあるため、「利便性がよくて楽しめそう」「都会で高級感がある」と高評価に結びついたようです。
回答者からは「以前大阪に住んでいたが、都会でデパートが多いから」（20代女性／奈良県）、「やっぱり梅田周辺が大阪一番の中心地だと思うから。便利そうだから」（40代男性／大阪府）、「交通・商業・文化の利便性が高く、生活の質が整っているためです」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
大阪に詳しいシカマアキさん「どこへ行くにも交通アクセスが充実」1位「北区」は今の大阪で最も活気あるエリアで、アンケート結果に納得です。特に、2025年3月、大阪駅／梅田駅そばに「うめきた公園／グラングリーン大阪」が全面開業しました。従来の百貨店や商業施設、オフィスなどが多いのに加え、緑豊かな公園があるのは魅力的。JRや地下鉄、私鉄そしてバスと、どこへ行くにも交通アクセスが充実しています。
また、2位「天王寺区」は、日本で2番目に高い「あべのハルカス」（300m）を中心に、百貨店や商業施設など買い物の便利さ、交通の利便性に加え、公園や寺社などもあって都会ながら落ち着いた雰囲気。さらに、難関校として知られる私立中高一貫校も多くあり、文教地区というのも人気のポイントです。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：78人、40代：69人、50代：32人、60代：8人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)