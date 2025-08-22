「なんとも美しい親子」栗原恵、息子と夏満喫の顔出しショットに「息子くん相変わらずカワイイ」反響
元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんは8月21日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい親子ショットを公開しました。
【写真】栗原恵の息子とのツーショット
また、「息子の帽子を忘れてしまい(ごめんね) 実家に置いてあった、母ちゃんがトレーニングで使っていた水泳帽を被らされた息子」と、息子がかぶっている帽子について説明しました。
ファンからは、「息子くん相変わらずカワイイ〜 ママに抱っこされてる姿も愛らしくて、素敵な親子です」「尊いです」「ママに似てますね」「イイ夏の思い出になりますね！」「海デビューですね」「なんとも美しい親子」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】栗原恵の息子とのツーショット
「イイ夏の思い出になりますね！」栗原さんは「浄化された また頑張れそう」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。息子と海で過ごした様子を披露しています。1枚目は海をバックに、息子を優しく抱く親子ショットです。栗原さんは黒いタンクトップを着て、サングラスを掛けています。
ファンからは、「息子くん相変わらずカワイイ〜 ママに抱っこされてる姿も愛らしくて、素敵な親子です」「尊いです」「ママに似てますね」「イイ夏の思い出になりますね！」「海デビューですね」「なんとも美しい親子」など、さまざまな声が寄せられています。
息子と過ごす様子14日には「最近のあれこれ」と題し、息子と過ごす様子を公開していた栗原さん。ファンからは、「かわいい」「成長が楽しみ」といった声が上がっています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)