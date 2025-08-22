柏、執念の大逆転勝利　０ー２から後半４ゴール…暫定首位に浮上

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２７節 柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）

柏はホームで浦和と対戦し、４―２で勝利した。暫定首位に浮上した。

敵地で戦った一戦は２―０で快勝したが、この試合は先に主導権を握られた。前半５分、ＣＫからＭＦマテウスサビオが蹴り上げ球がＦＷ垣田裕暉の頭をかすめると、ファーサイドに流れる。ゴール前で構えていたＤＦ長沼洋一が頭で合わせると、先制弾がネットの中に吸い込まれた。

柏はボールを保持し、反撃の機会をうかがうが、ＧＫ西川周作の好セーブも光りゴールが遠い。すると同４３分、追加点を奪われる。空いた左サイドにパスを通されカウンターを仕掛けられると、エリア右からＭＦ金子拓郎が出したパスをＭＦ関根貴大がワンタッチで左のＦＷ松尾佑介へパス。松尾が右足で放ったシュートはＧＫ小島亨介の手に当たるも、勢いそのままにゴール右へ入った。

リカルド・ロドリゲス監督は後半の開始からＭＦ瀬川祐輔をトップに、ＤＦ杉岡大暉を３バックの右に起用した。すると後半８分、瀬川が結果を残した。左サイドのクロスからゴール前で混戦になると、最後は瀬川が右足でボールに触り、押し込んだ。

一度つかんだ流れは渡さない。エースが後半３８分に執念の同点弾を沈めた。ＦＷ細谷真大はフリーの瀬川を見つけてエリア手前にパスを出すと、ワンツーから左足を振り抜く。力強く放たれた球はネットに突き刺さり、同点になった。

勢いは止まらない。引き分けでは終わらせなかった。同４５分にはＭＦ小西雄大がエリア左から左足を振り抜くと、ボールはゴール左に吸い込まれて、勝ち越し。たたみかけるように、後半アディショナルタイムにはＭＦ久保藤次郎が試合を決定づける４点目を沈めた。２点ビハインドから後半に４得点を重ね、大逆転勝利を収めた。