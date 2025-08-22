浦和が後半４失点で柏に逆転負け　前半に２点リードも後半急失速…足が止まって失点重ねる

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）

浦和は前半奪った２点のリードを守れず、柏に２―４と逆転負けを喫して優勝戦線から後退した。後半途中から暑さの影響もあってか足が止まり、急失速して柏のボール保持にさらに体力を削られ、失点を重ねた。リーグ戦の連勝は２で止まった。

浦和は公式戦３戦連続ゴール中だったＦＷ小森飛絢が負傷欠場となり、１トップにＦＷ松尾佑介、左ＭＦに主将の関根貴大を置く布陣でスタート。前半５分、ＭＦサビオのＣＫを相手がクリアしきれなかった隙を見逃さず、ファーサイドでＤＦ長沼洋一が押し込み、立ち上がりの先制に成功した。

その後は柏のパスワークに押し込まれる時間帯が続いたが、前半４３分にカウンターで追加点。トップ下のＭＦサビオがスルーパスで右ＭＦ金子を走らせてスピードを上げると、関根を経由して最後は松尾が押し込んだ。

しかし、後半は柏の猛攻に押され、防戦一方に。前半見せていたサビオらアタッカー陣のプレスが緩まり、ずるずるとラインを下げて押し込まれた。後半９分に１点を返され、その後はサビオらも下げてリードを守ろうとしたが後半３８分には柏ＦＷ細谷に決められて同点に。さらに同４５分、柏ＭＦ小西のクロス気味のボールがゴールに吸い込まれ、３失点目。さらに４点目も奪われ、悔しい敗戦となった。