※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

義妹と密かに妊活している夫は、彼女に頼まれて妻を拒んでいました。何も知らない妻は義妹にたきつけられ、勇気を出して夫を誘いますが、「外でしてくれば」と言われてしまいます。落ち込んでいるところにやってきたのは、普段から孫プレッシャーの激しい義母でした。



今日もプレッシャーをかけにきた義母もう言われたくない…！レスの原因は…？突然来たと思ったら今日もしつこくプレッシャーをかけてきました。どれだけ努力して、その結果どれだけ傷ついたことか。何も知らないくせに、適当なことを言って妻を傷つける義母。孫がほしいなら自分の息子に言えばいいのに。誰かこの義母を黙らせてくれないでしょうか？(ぽん子)