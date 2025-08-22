Kis−My−Ft2宮田俊哉（36）が22日、東京・新宿ピカデリーで、声優を務める映画「おでかけ子ザメ とかいのおともだち」（熊野千尋監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。

同作はペンギンボックスが製作するウェブアニメの劇場版。主人公の子ザメちゃんが、普段過ごす八魚町を飛び出し、都会でさまざまなキャラクターと出会う大冒険を描く。宮田は子ザメちゃんと出会う「サラリーマンのお兄さん」の声優を務めた。

作中での推しキャラクターは、ともに登壇した梅原裕一郎演じる「モヒカンあにき」だといい、「かっこいいなと。悪そうな人でも話してみたら良い人ってあるじゃないですか。まさにそのパターンで。推しができました」と愛が止まらなかった。“推し”を務める梅原に「すてきなお芝居をありがとうございました」と直接お礼を伝え、「これで最上級のオタクだ」と笑顔。らしさのあふれるトークを展開した。

作品について「本当に優しい気持ちになれる作品で、みんなに見てもらいたい。お友達だったりご家族、恋人と一緒に来て、すてきな思い出を作ってください。何回見ても良いので、是非何度もお願いします！」と呼びかけた。

他に、花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲、高野洸、杢代和人が登壇した。