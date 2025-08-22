【放送日時】

8月22日(金)よる7時00分から8時54分

【番組概要】

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）・陣内智則・ガンバレルーヤ

【ゲスト】

チームtimelesz／松島聡・原嘉孝・橋本将生

チーム堂本剛／堂本剛・若槻千夏・あの

チーム爆烈忠臣蔵／古田新太・橋本じゅん・向井理 ※チーム名 五十音順

【VTR出演】浦川翔平（THE RAMPAGE）

【番組内容】

「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」２時間ＳＰ

超豪華ゲスト陣が知育ゲームで遊びまくる！

総勢１４人で、色々知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気藹々チャレンジ！

夏休みに家族や友達とやりたい！

『ニノさん』的知育ゲームや自由研究をお楽しみに！



■ひらがな作文ポーカー

ひらがなが１文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた５枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「―（伸ばし棒）」が書かれた４７枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

５つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

■新企画！「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究！」

現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”という

ワクワクする夢の世界を、さまざまなジャンルの専門家たちの知識を結集させ

空想上の答えを導き出せ！ニノさん的ＳＦクイズ！

Ｑ．もしも太陽系最大の火山「オリンポス山」が富士山の位置にあったとして

そこから雪玉を転がしたら、ふもとではどれくらいの大きさになる…？

■新企画！「しりとりファイター」

いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！

互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！

しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！

語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

■世界最大級の幻の生物 大捜索！

THE RAMPAGE 浦川翔平が行く！

特別天然記念物「オオサンショウウオに何時間で出会えるか！？」大調査！

専門家の生態調査に同行して調査開始！

浦川は果たして、特別天然記念物オオサンショウウオに出会えるのか！？

■新企画！「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」

配られたカードを正しい順番に並べる知育ゲーム！

並べる順番は、お題の年代や数値など様々。

設定された基準より、手持ちのカードが上か下かを推理していく！

順番を間違えると…即脱落のデスマッチ方式！

記憶や知識を使って、正しい順番に並べ続けることはできるのか！？



お楽しみに！

