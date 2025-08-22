【放送日時】
8月22日(金)よる7時00分から8時54分

 

【番組概要】

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

 

＜出演者＞　

 【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）・陣内智則・ガンバレルーヤ

【ゲスト】
チームtimelesz／松島聡・原嘉孝・橋本将生
チーム堂本剛／堂本剛・若槻千夏・あの
チーム爆烈忠臣蔵／古田新太・橋本じゅん・向井理　　　※チーム名 五十音順

【VTR出演】浦川翔平（THE RAMPAGE）

 

【番組内容】

「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」２時間ＳＰ
超豪華ゲスト陣が知育ゲームで遊びまくる！

総勢１４人で、色々知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気藹々チャレンジ！
夏休みに家族や友達とやりたい！
『ニノさん』的知育ゲームや自由研究をお楽しみに！


■ひらがな作文ポーカー
　ひらがなが１文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
　ディーラーからランダムに配られた５枚のひらがなカードでコトバを作り、
　「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！　
　カードは「あ」から「ん」と「―（伸ばし棒）」が書かれた４７枚。
　ひらめきと運が試される知育カードバトル！
　５つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

■新企画！「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究！」
　現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”という
　ワクワクする夢の世界を、さまざまなジャンルの専門家たちの知識を結集させ
　空想上の答えを導き出せ！ニノさん的ＳＦクイズ！
　Ｑ．もしも太陽系最大の火山「オリンポス山」が富士山の位置にあったとして
　　　そこから雪玉を転がしたら、ふもとではどれくらいの大きさになる…？

■新企画！「しりとりファイター」
　いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
　互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
　しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！
　語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

■世界最大級の幻の生物 大捜索！
　THE RAMPAGE 浦川翔平が行く！
　特別天然記念物「オオサンショウウオに何時間で出会えるか！？」大調査！
　専門家の生態調査に同行して調査開始！
　浦川は果たして、特別天然記念物オオサンショウウオに出会えるのか！？

■新企画！「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」
　配られたカードを正しい順番に並べる知育ゲーム！
　並べる順番は、お題の年代や数値など様々。
　設定された基準より、手持ちのカードが上か下かを推理していく！
　順番を間違えると…即脱落のデスマッチ方式！
　記憶や知識を使って、正しい順番に並べ続けることはできるのか！？


お楽しみに！
 