8月22日(金)放送 ゲスト：松島聡・原嘉孝・橋本将生・堂本剛・若槻千夏・あの・古田新太・橋本じゅん・向井理
【放送日時】
8月22日(金)よる7時00分から8時54分
【番組概要】
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）・陣内智則・ガンバレルーヤ
【ゲスト】
チームtimelesz／松島聡・原嘉孝・橋本将生
チーム堂本剛／堂本剛・若槻千夏・あの
チーム爆烈忠臣蔵／古田新太・橋本じゅん・向井理 ※チーム名 五十音順
【VTR出演】浦川翔平（THE RAMPAGE）
【番組内容】
「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」２時間ＳＰ
超豪華ゲスト陣が知育ゲームで遊びまくる！
総勢１４人で、色々知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気藹々チャレンジ！
夏休みに家族や友達とやりたい！
『ニノさん』的知育ゲームや自由研究をお楽しみに！
■ひらがな作文ポーカー
ひらがなが１文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた５枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「―（伸ばし棒）」が書かれた４７枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
５つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
■新企画！「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究！」
現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”という
ワクワクする夢の世界を、さまざまなジャンルの専門家たちの知識を結集させ
空想上の答えを導き出せ！ニノさん的ＳＦクイズ！
Ｑ．もしも太陽系最大の火山「オリンポス山」が富士山の位置にあったとして
そこから雪玉を転がしたら、ふもとではどれくらいの大きさになる…？
■新企画！「しりとりファイター」
いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！
語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！
■世界最大級の幻の生物 大捜索！
THE RAMPAGE 浦川翔平が行く！
特別天然記念物「オオサンショウウオに何時間で出会えるか！？」大調査！
専門家の生態調査に同行して調査開始！
浦川は果たして、特別天然記念物オオサンショウウオに出会えるのか！？
■新企画！「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」
配られたカードを正しい順番に並べる知育ゲーム！
並べる順番は、お題の年代や数値など様々。
設定された基準より、手持ちのカードが上か下かを推理していく！
順番を間違えると…即脱落のデスマッチ方式！
記憶や知識を使って、正しい順番に並べ続けることはできるのか！？
お楽しみに！