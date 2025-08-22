岩田剛典のブランド「GOD ONLY KNOWS」初の実店舗展開！ 原宿でポップアップを開催
アーティスト岩田剛典が手掛けるブランド「GOD ONLY KNOWS（ゴッド・オンリー・ノウズ）」のポップアップストア「GOD ONLY KNOWS POP−UP STORE」が、8月26日（火）〜 9月1日（月）の期間、東京・原宿にある「V．A．」で開催される。
【写真】岩田の日常をデザイン！ おしゃれなフォトTシャツなど
■ブランドの世界観を体験
今回ブランド初の実店舗展開となる「GOD ONLY KNOWS POP−UP STORE」は、オンラインでは伝えきれない世界観を空間体験として表現し、ショッピングが楽しめる期間限定のポップアップストア。
会場には、藤原ヒロシ氏の主宰する「FRAGMENT」とのコラボTシャツをはじめ、岩田の日常にある何気ない瞬間を切り取ったフォトTシャツや、ポップアップ限定カラーのリミテッドアイテムなどが並ぶ。
また、物販スペースでの商品購入者特典として「オリジナルステッカー」がプレゼントされるほか、カフェスペースではドリンク注文のゲストに「オリジナルコースター」が配布される。
なお、「GOD ONLY KNOWS」は、ブランドコンセプトである“FLUID＝流動的”を軸に、ファッション、ミュージック、アートといったカルチャーが交わる新たな表現を目指すユニセックスブランドだ。
