ÍÅÄÅ¯Ê¿¡¡¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¤Èà´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤¿á½Ö´Ö¤ò¹ðÇò¡ÄºÊ¡¦ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¡×»ö·ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬£²£²Æü¹¹¿·¤Î¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¡ÊÂçÃÝ°ì¼ù¡¢»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ë¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃÝ¤Èà´Ø·¸°²½á¤·¤¿²áµî¤Î»ö·ï¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤È¡Ö¤¢¤ë»þ¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ì¸Ä¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ä¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎÂçÃÝ¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£»ö·ï¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ª¤È¤«ÈÖÁÈ¤Ç¤âÉõ°õ¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¡££²¡Á£³ºÐÇ¯¾å¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç·ëº§¤âÊó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤¬ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤È¡£ÍÅÄ¤Ï»öÁ°¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤µ¤ì¡Ö·ëº§¼°¤Ç¥¶¥¥ä¥Þ¡Ê»³ºê¹°Ìé¡Ë¤È£²¿Í¤Ç»Ê²ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï°ì½Ö¡¢í´í°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾µÂú¡£¤·¤«¤·¡Ö»×¤ï¤º¥Ý¥í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø·ëº§¼°¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡ØËÜÅö¤Ï·ëº§¼°¤ä¤Ã¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¸¿Í¤È¤«´Ø·¸¼Ô¸Æ¤ó¤À¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Æâ¡¹¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì±þ¤Í¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼Â¤Ïµó¼°¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¿·ÉØ¤ÎÃæÂ¼¤â¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¡×¤Î¤¿¤á¡¢¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤ÇÍÅÄ¤¬¡¢ÁêÊý¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬³¤³°¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤êµó¤²¤¿¤ó¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤·¤«¸Æ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¤½¤ì¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÂçÃÝ¤¬¡Ö¸ý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢ÍÅÄ¤Ëà³¤³°µó¼°°Æá¤òÃæÂ¼¤Ë¿Ê¸À¤¹¤ë¤è¤¦Íê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Â¤ëÍÅÄ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ÂçÃÝ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÃæÂ¼¤ËÅÅÏÃ¡£ÃæÂ¼¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡ÖÍÅÄ¤¬ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤¯ÍÅÄ¤ËÅÅÏÃ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤É¤¦¤â¤É¤¦¤â¡Ù¡Ø¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃúÇ«¤Ç¡£¤½¤ì¤Çº£¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡Ä±ü¤µ¤ó¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²óÁÛ¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¤½¤ÎÆü¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¼«¤é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÃÊ¼è¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²£¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤Î·õËë¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÂçÃÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢ÂçÃÝ¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£Æ²¡¹½ä¤ê¤Î¤¢¤È¡¢ÂçÃÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÍÅÄ¤Ï»Ê²ñ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤Î·ëº§¼°¤ò·çÀÊ¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¸«²ò¤ÎÁê°ã¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÍÅÄ¤Ë¡Öµ²±¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£