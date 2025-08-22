元AKB48の前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、指原莉乃（32）が22日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。現役メンバーとステージを共にした。

今回、レジェンドOBメンバーとして前田、高橋、小嶋、指原の4人が、AKB48のミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」とグループ結成20周年を記念した66枚目のシングル「Oh my pumpkin!」を披露する。

冒頭の「Everyday、カチューシャ」では現役さながらのパフォーマンスを見せ、曲が終わってもスタジオからは拍手が鳴りやまなかった。

歌唱を終えた前田は「ハア…ハア…持久走のマラソン走ったみたい」と息を切らし、指原も「後5分いただけたら話せます」と久々のステージに本音をもらした。するとタモリが、後半に披露する「Oh my pumpkin!」まで「しばらく休憩してて」と優しく声をかけるやりとりもあった。

ネット上では「伝説再び」「青春よみがえった」「このAKB見れるのやっぱ熱すぎる」「Mステ神回すぎんだろ AKB OGメン 西野カナ ファンモン 亀梨くん平成の青春すぎる」といったコメントが寄せられている。

今月13日には、前田、高橋、小嶋の3人がグループの公式YouTubeで生配信された「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」に登場し、東京・秋葉原のAKB48劇場では9年ぶりとなるパフォーマンスを披露して話題を呼んでいた。