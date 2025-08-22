Razer「ゼンレスゾーンゼロ」コレクション8月22日より予約開始！ 雅をモチーフとしたゲーミング周辺機器が登場
Razerは、HoYoverseと提携し、「ゼンレスゾーンゼロ」初の公式周辺機器コレクションの予約受付を本日8月22日より開始した。販売開始日は、キーボード、マウス、マウスパッドが10月31日、チェアが11月28日を予定している。
本コレクションには、雅をモチーフに大胆なデザインをあしらったゲーミングチェア「Razer Iskur V2 X」や、メカニカルキーボード「Razer BlackWidow V4 X」、軽量有線Chroma RGBマウス「Razer Cobra」、なゲーミングマウスパッド「Razer Gigantus V2 - Medium」がラインナップ。コレクションは、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で取り扱われる予定となっている。
さらに、購入者にはゲーム内で使える限定リワードが付与される。
□Razer「ゼンレスゾーンゼロ」コレクションのページ
Razer「ゼンレスゾーンゼロ」コレクション
8月22日 予約開始
Razer Iskur V2 X - 「ゼンレスゾーンゼロ」エディション
発売日：11月28日 予定
価格：69,960円
エルゴノミクス設計による快適性と、戦場クラスの座り心地を融合したゲーミングチェア。雅のように、揺るぎないサポートを提供する。
□製品ページ
Razer BlackWidow V4 X - 「ゼンレスゾーンゼロ」エディション
発売日：10月31日 予定
価格：29,980円
雅の戦闘センスを体現するSランクのメカニカルキーボード。6つのマクロキー、心地よいクリック感、「Razer Chroma RGBライティング」を搭載している。
□製品ページ
※JP配列、US配列の2モデルあり
Razer Cobra - 「ゼンレスゾーンゼロ」エディション
発売日：10月31日 予定
価格：9,980円
雅の剣技にインスパイアされた軽量有線Chroma RGBマウス。素早く、そして正確に斬り込める。次世代オプティカルスイッチ搭載で精密さを実現している。
□製品ページ
Razer Gigantus V2 - Medium - 「ゼンレスゾーンゼロ」エディション
発売日：10月31日 予定
価格：4,990円
柔らかなゲーミングマウスパッドで、どんな場面でも流れるような正確な操作をキープできる。
□製品ページ
