埼玉新都市交通（ニューシャトル）は、同社初となる夜行ツアーを9月27日に開催します。このツアーでは、今年度で勇退予定の1050系53編成を使用し、普段は列車が運行しない深夜の時間帯に特別なルートで走行。社員が企画したプレミアム撮影会やグッズ販売会など、非日常のニューシャトルを満喫できる注目の企画です。

引退予定の1050系で行く！初の夜行ツアー

【初開催】今しか乗れない夜行列車！ニューシャトル 1050 系で行く！「ミッドナイトいな号」 は、過去のツアー参加者の要望などを盛り込み、社員が企画考案した特別なツアーです。引退を控えた1050系53編成に乗車し、深夜の車両基地への入線や出庫見学、プレミアム撮影会、ミッドナイト販売会と充実したひと時を過ごせます。ツアーの詳細は以下の通りです。

【開催日時】9月27日 大宮駅集合23:30〜9月28日5:30頃大宮駅解散（0泊2日）

【使用車両】1050系53編成（2025年度勇退予定）

【行程・内容】大宮〜丸山〜大宮〜内宿〜丸山（車両基地構内）〜内宿〜大宮の特別ルートで運行

【募集人員】40名

【ツアー料金】10,530円（お一人さま／税込）

※ツアーでは夜行列車風に特別な車内空間を演出

深夜の誰もいない駅を通過

中間車両は、一部照明を消灯して運転

シャッターが閉まった営業終了後の鉄道博物館駅を開放（改札外へは出られません）

参加は18歳以上限定（高校生は除く）、軽食付きとなります。ツアーの参加申込は8月25日12:00スタート。ローソントラベルの申込ページから、先着順での受付となります。

引退間近の車両に乗り、普段は決して見ることのできない深夜のニューシャトルの姿を体験できる貴重な機会です。先着順ですので、興味のある方は早めの申込をご検討ください。

