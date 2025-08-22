【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《8月22日〜9月21日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、8月22日〜9月21日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） 落ち着いて話せる時間を作ってみて◎ 今期の彼は、人としっかり向きあいたいみたい。あいまいな返事はやめて、落ち着いて話せる時間を作ってみて。仕事や目標についてのディスカッションで信頼関係を築こう。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） つかず離れずの距離感をキープして♡ やらなきゃならないことだらけで余裕がなさそう。恋愛関係に持ち込もうとするのはNG！つかず離れずの距離感をキープして、見守る姿勢で安心感を与えて。

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） 友だちのようなテンションで距離を縮めてみて エンタメ・アート・趣味・推し活など、楽しいことを追求したい時期。恋愛へのモチベーションも高いみたい。ノリよく楽しく、友だちのようなテンションで距離を縮めてみて。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） 静かに寄り添うことが今できる最善策♡ 今期の彼は、ちょっぴり繊細モード。家族や身内のことで悩んでいたり、外では強がっていたりしても心は不安定。無理に踏み込まず、静かに寄り添うことが今できる最善策。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 聞き役に徹して！ テンション高め＆おしゃべりモード。あれこれ話してくれるので、うんうんって楽しそうに笑顔で聞いてくれるコに、グッとくるはず♡ 聞き役に徹して！

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） ささいなことでも甘えてみよう♡ いつになく男らしくて頼もしい今期の彼。主導権を握ってリードしたいときなので、頼り上手・褒め上手な女のコになって！ささいなことでも甘えてみよう。

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） 友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！ 一対一で向きあうより、みんなで気軽に遊ぶのが楽しいみたい。彼に片思い中なら、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！まずはグループ交流でフランクに接近を。

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） 陰ながらの応援スタンスが好感度大！ 学校行事や仕事、将来の目標に向かって本気モードな彼。恋愛をするのは難しいタイミングなので、陰ながらの応援スタンスが好感度大！適度な距離感を意識して。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） ヘアスタイルやファッションを変えるのも効果的 刺激や新しさを求めている彼。自分が知らない世界を知っている女性に好意を抱きやすい時期。停滞中な関係なら、ヘアスタイルやファッションを変えるのも効果的。