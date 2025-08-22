【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《8月22日〜9月21日》
「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、8月22日〜9月21日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡
Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）
落ち着いて話せる時間を作ってみて◎
今期の彼は、人としっかり向きあいたいみたい。あいまいな返事はやめて、落ち着いて話せる時間を作ってみて。仕事や目標についてのディスカッションで信頼関係を築こう。
Check! おうし座の彼（4/20〜5/20）
つかず離れずの距離感をキープして♡
やらなきゃならないことだらけで余裕がなさそう。恋愛関係に持ち込もうとするのはNG！つかず離れずの距離感をキープして、見守る姿勢で安心感を与えて。
Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21）
友だちのようなテンションで距離を縮めてみて
エンタメ・アート・趣味・推し活など、楽しいことを追求したい時期。恋愛へのモチベーションも高いみたい。ノリよく楽しく、友だちのようなテンションで距離を縮めてみて。
Check! かに座の彼（6/22〜7/22）
静かに寄り添うことが今できる最善策♡
今期の彼は、ちょっぴり繊細モード。家族や身内のことで悩んでいたり、外では強がっていたりしても心は不安定。無理に踏み込まず、静かに寄り添うことが今できる最善策。
Check! しし座の彼（7/23〜8/22）
聞き役に徹して！
テンション高め＆おしゃべりモード。あれこれ話してくれるので、うんうんって楽しそうに笑顔で聞いてくれるコに、グッとくるはず♡ 聞き役に徹して！
Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22）
手料理を作ってあげたら一発ノックアウト！
今期の彼は、安定や安心感を求めているみたい。浮ついたノリより、きちんとした礼儀や気配りに惹かれる時期です。手料理を作ってあげたら一発ノックアウトかも♡
Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23）
ささいなことでも甘えてみよう♡
いつになく男らしくて頼もしい今期の彼。主導権を握ってリードしたいときなので、頼り上手・褒め上手な女のコになって！ささいなことでも甘えてみよう。
Check! さそり座の彼（10/24〜11/22）
デートは静かな場所を選ぶと仲が進展する◎
今期の彼は、精神的な成長や内面の充実を求めているみたい。自己啓発系のことを話題に出すと彼の新しい一面を発見できそう。デートは静かな場所を選ぶと仲が進展します。
Check! いて座の彼（11/23〜12/21）
友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！
一対一で向きあうより、みんなで気軽に遊ぶのが楽しいみたい。彼に片思い中なら、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！まずはグループ交流でフランクに接近を。
Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20）
陰ながらの応援スタンスが好感度大！
学校行事や仕事、将来の目標に向かって本気モードな彼。恋愛をするのは難しいタイミングなので、陰ながらの応援スタンスが好感度大！適度な距離感を意識して。
Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18）
ヘアスタイルやファッションを変えるのも効果的
刺激や新しさを求めている彼。自分が知らない世界を知っている女性に好意を抱きやすい時期。停滞中な関係なら、ヘアスタイルやファッションを変えるのも効果的。
Check! うお座の彼（2/19〜3/20）
かまってちゃんの彼を癒してあげて！
今期の彼はセンチメンタルな様子。人肌やぬくもりを求めているので、言葉よりスキンシップが大事だから、会う頻度が決め手になりそう。かまってちゃんの彼を癒してあげて。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni