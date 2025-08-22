Photo: カタヤママコト

「絵を描こうにも、筆を取るまでに時間がかかってしまう」というのは絵描きなら共感できるはず。描き出すまでのハードルを下げるというのは、ひとつの重要なポイントです。

「どこでも気楽に絵を描き始めたい」という方にこそお勧めしたいのが、ワコムのタブレット「Wacom MovinkPad 11」。普段から絵を描くことが趣味の筆者。実際に使ってみると、その快適さにすっかりゾッコンになってしまいました。

立ち上がりまでが爆速

Photo: カタヤママコト

このタブレットの大きな魅力は「気が向いたら即座に描ける」という点。

画面にペンを近づけて、ペンのボタンを長押しするだけで、あっという間にスケッチアプリ「Wacom Canvas」が起動します。パスワードの入力すら必要がないので、この仕様はかなりストレスフリー。ペンを持った瞬間から、筆を走らせることが可能です。

ムダを削ぎ落としたスケッチアプリで、デフォルトでインストールされているWacom Canvasは、下描きやアイデアスケッチに特化したアプリ。「立ち上げのカンタンさ」もさることながら、UIが非常にシンプルなのも特徴です。下描きやスケッチなどの軽い作業なら、このくらいスッキリとしたUIで気軽に描ける方が快適だと思います。

ブラシの種類は3種類。消しゴムは大と小の2つがあります。レイヤー機能は搭載されていませんが、ラフやスケッチ程度なら別になくてもいいのかも。紙のノートに描いているような気軽さで筆を取ることができますよ。

とにかくムダをなくして、使いやすさ・快適さに特化した仕上がりになっているという印象です。個人的には、人体のクロッキーなど、練習用途にも向いているアプリなのではないかと考えます。

クリスタとの連携がうれしい

Photo: カタヤママコト

Wacom Canvasは、イラスト・マンガ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT（以下、クリスタ）」との連携が可能。Wacom Canvasで描いたものは、いちいち保存したりすることなく、そのままクリスタに移行させることができます。

Wacom Canvasで描いたものを…

Photo: カタヤママコト

すぐにクリスタで開けます↓

Photo: カタヤママコト

都度、画像を保存して別のアプリで開くというのは、何気にけっこう手間なので、この部分がシームレスなのはうれしい仕様です。もちろんWacom Canvasからの画像保存もできます。

カンタンな「ラフやスケッチはWacom Canvas」で、「以降の作業はクリスタ」で、こうした分業を行なうと作業がはかどるのではないでしょうか。

このペン優秀すぎないか？

Photo: カタヤママコト

実際に使ってみて、とても好感触だったのが、付属しているペン「Wacom Pro Pen 3」。

1番のメリットは、サイドスイッチが搭載されているということ。筆者は普段Apple Pencilを使っているため、サイドスイッチがない状態で作業をしていたのですが、スイッチがあるペンを使ってみて、その快適さに驚かされました。

スイッチを押している状態では、ブラシが消しゴムになってくれます。これにより、いちいちツールバーからブラシの種類を変更しなくとも、カンタンに消しゴムを呼び出すことが可能に。ブラシの切り替えは手間なので、この作業から解放される点には感動すら覚えました。

また、ペンが軽量なのもうれしいポイントです。9.1gととても軽量なため、長時間ペンを握っていても疲れません。筆者が持っていたペンは20g程度あったため、ペンの持ちやすさはWacom Pro Pen 3に軍配が上がります。

さらに、このペンは、バッテリーレスで充電も不要。ペンの電池切れで手を止める必要もありません。こうした点もApple Pencilにはない大きなメリットです。

ペン先と描画のズレ（視差）もほとんどなく、筆圧感知も良好で、心地よくペンを走らせることができました。

ハードのつくりも絵描き向け

11.45インチの液晶ディスプレイは、数字以上に大きな印象があります。広々と作画ができるのはこれまたうれしい。

マットな質感の画面は、イラストを描く上でも快適な仕上がりです。ペンが滑ってしまうことはないものの、滑らかで気持ちのいい描き心地。ちょうどいい摩擦感は実際の紙に描いているような感覚に陥ります。これならペーパーライクフィルムなどを貼る必要もなく、そのままの状態でイラスト作成を行なうことができますね。

Photo: カタヤママコト

また、ちょっとしたポイントですが、個人的にお気に入りなのが、本体背面の四隅にある滑り止め。イラストを描いていると、ペンの力でタブレット本体が動いてしまうことはよくありますが、Wacom MovinkPad 11は滑り止めのおかげで、そうした現象を防ぐことができます。こうした点も絵描き向けといえる要素です。

価格は税込69,080円。タブレットでの快適なお絵描きがしたいという方には、強くお勧めしたいデバイスです。iPadなどに比べて安価に手に入るため、入門機としてもピッタリな仕上がりになっていますよ。

