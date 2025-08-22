◇パ・リーグ 日本ハム４―３ソフトバンク（2025年8月22日 エスコンＦ）

日本ハムが首位・ソフトバンクとの直接対決初戦に逆転で勝利した。

3―3の7回、先頭の万波中正外野手（25）が代わったばかりの藤井の初球152キロ直球を捉え、右越え19号ソロを放った。

2回に2点を先制されたが、3回2死走者なしから1点差とし、なお満塁とチャンスを広げてレイエスの2点打で同点としていた。

前回敵地の3連戦で3連敗を喫するなど、日本ハムのソフトバンク戦白星は7月30日以来5試合ぶり。

直接対決4連敗を断ち切って、チームは今季最多タイの貯金「24」。首位ソフトバンクとは2・5ゲーム差と再び射程圏内に入れた。

▼清宮幸 打ったのはスライダー。みんなの思いを乗せて打ちました。

▼レイエス 詰まった当たりで、イメージしたバッティングではありませんでした。ランナーを還せたことは良かったですが、満足していないのでこの後の打席に集中します。

▼北山 攻守に援護してくれた野手陣に感謝したいです。6回まで投げ切りたかったですが、玉井さんのおかげで何とか試合をつくることができました。勝ち越しを信じて、リリーフ陣の方々に思いを託します。