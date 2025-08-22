【12星座】今月の占いランキング♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

今話題の占星術師・miraimikuさんが、8月22日〜9月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運

【1位】しし座

恋愛運＆モテ運、圧倒的No.1♡

【2位】みずがめ座

愛されモテ期。甘えん坊になって。

【3位】おひつじ座

明るく楽しく笑顔でいると◎。

Check! 対人運

【1位】さそり座

今期の対人運＆社交運No.1！

【2位】おとめ座

自分中心に交友関係が動き出すとき。

【3位】かに座

プライベートの人脈が広がりそう。

Check! 金運

【1位】しし座

美容運が絶好調。美活に投資が◎。

【2位】いて座

仕事運急上昇！昇給やボーナスに期待。

【3位】おとめ座

新たなところからの収入があるかも。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni