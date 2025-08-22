【12星座】今月の占いランキング♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
今話題の占星術師・miraimikuさんが、8月22日〜9月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡
Check! モテ運
【1位】しし座
恋愛運＆モテ運、圧倒的No.1♡
【2位】みずがめ座
愛されモテ期。甘えん坊になって。
【3位】おひつじ座
明るく楽しく笑顔でいると◎。
Check! 対人運
【1位】さそり座
今期の対人運＆社交運No.1！
【2位】おとめ座
自分中心に交友関係が動き出すとき。
【3位】かに座
プライベートの人脈が広がりそう。
Check! 金運
【1位】しし座
美容運が絶好調。美活に投資が◎。
【2位】いて座
仕事運急上昇！昇給やボーナスに期待。
【3位】おとめ座
新たなところからの収入があるかも。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni