【12星座】今月の占いランキング♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

今話題の占星術師・miraimikuさんが、8月22日〜9月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運 【1位】しし座 恋愛運＆モテ運、圧倒的No.1♡ 【2位】みずがめ座 愛されモテ期。甘えん坊になって。 【3位】おひつじ座 明るく楽しく笑顔でいると◎。

Check! 対人運 【1位】さそり座 今期の対人運＆社交運No.1！ 【2位】おとめ座 自分中心に交友関係が動き出すとき。 【3位】かに座 プライベートの人脈が広がりそう。

Check! 金運 【1位】しし座 美容運が絶好調。美活に投資が◎。 【2位】いて座 仕事運急上昇！昇給やボーナスに期待。 【3位】おとめ座 新たなところからの収入があるかも。