21:00
メキシコ実質GDP（2025年 第2四半期）
予想　0.7%　前回　0.7%（前期比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

21:30
カナダ小売売上高（6月）
予想　1.5%　前回　-1.1%（前月比)
予想　1.1%　前回　-0.2%（コア・前月比)

22:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:00　
パウエルFRB議長、ジャクソンホール会議「経済見通しとFRB枠組みの見直し」講演（質疑応答なし）

23日
0:30　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演

24日
1:25　
植田日銀総裁、ベイリー英中銀総裁、ラガルドECB総裁、ジャクソンホール会議「移行期の労働市場」討論会出席

ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、～23日）
ブルームバーグNEF（BNEF）サミット「エネルギーとモビリティの未来」
エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラム（WLF）（インド、23日まで）


※予定は変更されることがあります。