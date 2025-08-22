ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ実質GDP（2025年 第2四半期）
予想 0.7% 前回 0.7%（前期比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
21:30
カナダ小売売上高（6月）
予想 1.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 1.1% 前回 -0.2%（コア・前月比)
22:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00
パウエルFRB議長、ジャクソンホール会議「経済見通しとFRB枠組みの見直し」講演（質疑応答なし）
23日
0:30
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
24日
1:25
植田日銀総裁、ベイリー英中銀総裁、ラガルドECB総裁、ジャクソンホール会議「移行期の労働市場」討論会出席
ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、～23日）
ブルームバーグNEF（BNEF）サミット「エネルギーとモビリティの未来」
エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラム（WLF）（インド、23日まで）
※予定は変更されることがあります。
