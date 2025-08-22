◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月22日 東京D）

巨人のリチャード内野手（26）が22日のDeNA戦（東京D）で2試合連発となる7号3ラン。ソフトバンク時代の2021年に記録した自己最多本塁打数に並んだ。

「7番・一塁」に入り、4試合連続で先発出場。5―0で迎えた7回、2死一、二塁で入った第4打席で相手3番手右腕・三嶋が投じた2球目、外角高め146キロ直球を右中間スタンドに叩き込んだ。

リチャードの2試合連続本塁打はソフトバンク時代の2022年7月12日（ペイペイD）で1号ソロ、翌13日の同戦で2号ソロ、3号ソロを放って以来となる2度目。

リチャードは7月21日の阪神戦（東京D）から8月16日の阪神戦（東京D）まで19試合連続で先発出場したが、17日の阪神戦（東京D）でスタメン落ちして最後まで出番なし。

だが、「7番・一塁」に入って2試合ぶりの先発出場となった19日のヤクルト戦（神宮）で6回に相手2番手右腕・丸山翔から移籍後初の満塁弾となる5号本塁打をバックスクリーンに叩き込むなど、5打数4安打6打点と大爆発。チームの今季最多20安打15得点爆勝に大きく貢献した。

前日21日のヤクルト戦（神宮）では2回に相手先発左腕・石川から左翼スタンド中段へ6号2ラン。この日の7号3ランで8月だけで4本目となり、直近4戦3発の荒稼ぎとなっている。