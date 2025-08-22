ASOBISYSTEMの個性派メンバーたちが“バラエティ×ドラマ”の２本立てでお届けする深夜のエンターテインメント ABCテレビ『あそばにゃそんそん』

8月23日（土）の前半バラエティパートは、今年7月20日に幕張メッセで開催されたASOBIEXPO 2025の裏で秘密裏に行われていたASOBI裏EXPOを放送する。LIVEを直前に控えたASOBISYSTEM所属の豪華アーティストの新たな一面を深掘りする企画で、FRUITS ZIPPERから鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルを招く。同番組に出演済の櫻井はサモエドと戯れたことやモノボケ企画を回想し、爆笑を巻き起こす。

そんなFRUITS ZIPPERの5人を深掘りすべく「原宿で50人に聞いた FRUITS ZIPPER妄想ランキング」を実施。「ライブの時に1番緊張しなさそうな人は？」というお題で街の若者のリアルな声をランキング形式で発表する。

結果を前に鎮西は「世間のイメージとしてはノエちゃん。最年少だけれど冷静だから」などと1位を予想するが、そんな鎮西に街頭からは「ライブ前に一発ギャグをしそう」という声が…。そこで、まさかの一発ギャグを披露する展開に！また1位予想のノエルには予想外のイメージが付いていることが判明。一体どのようなイメージなのか!?

後半のドラマパートは『カレの部屋と3人のカノジョ』の最終話を放送する。ラーメン女子・桐野真子(葵うたの)、青髪女子・谷絵莉奈（MIOCHIN）、そして社長令嬢・皆川麗香（白石まゆみ）の3人は、謎の恋人ハルト（ゆうたろう）と決別。真子はラーメン屋でのバイトに精を出し、絵莉奈は趣味のシーシャを嗜み、麗香は婚活アプリで出会った男性と良い感じ。それぞれの日常に戻っていた。しかし、婚活デート中に麗香はハルトらしき男性を目撃。勢い余って追いかけてしまうが、結局は他人の空似だった。

そんな麗香は、その婚活アプリで出会った男性から「結婚を前提にお付き合いしてほしい」と告白される。すると次の瞬間、スマホにハルトからのメッセージが届く。「今から家に来られませんか？会って話したいことがあります」。ハルトの事を忘れられない麗香は男性を置き去りにして、ハルトの家へと急ぐ。

ハルトの家に到着した麗香がインターフォンを鳴らすと、玄関のドアを開けて出てきたのは真子だった。「え!?何で!?どうして!?」と驚く二人。自宅にハルトの姿はなく、真子もハルトから呼ばれ、合鍵を使って家に入ったという。清算したはずのハルトへの未練を互いになじり合っていると、再びインターフォンが鳴る。ドアの外にいたのは、ハルトとの復縁を願う絵莉奈。絵莉奈も二人同様にハルトに呼ばれたのだ。

混乱する3人が再びマウントを取り合っていると、またインターフォンが…。ついにハルト本人の登場か!?と3人がドアを開けると、そこにはシルバーヘアーに眼鏡姿の謎の男性が立っていた。

「みんな呼び出してゴメンね。もう仲良くなった？」とまるでハルトかのように振る舞う謎の男は、かつて3人が出会ったというハルトの特徴を確かに有している。でも…思っていたのと違う。恋は盲目というが、3人は恋の魔法にかかっていたのだろうか？呆れ果てた真子、絵莉奈、麗香は完璧に吹っ切れたとばかりに一目散にハルトの家を後にする。

そんな騒動から遠く離れた夜の道。大きなキャリーバックを引きながら歩く一人の青年が…。

ABCテレビ『あそばにゃそんそん』は、毎週土曜深夜０時放送。23日（土）は深夜0時30分放送（※時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信。