¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê46¡Ë¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÍçÉØÁü¡×¤ÎÅ±µî¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¾¯½÷¤ÎÍçÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±¤«¤é¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤ÎÌÜ¤ËÉÕ¤¯½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤Û¤«¤Ë¤â³ÆÃÏ¤ÎÍçÉØÁü¤ò½ä¤Ã¤Æ»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖµÕ¤ËÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤«¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÈÍç¤À¤¼¡ª¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¡£¸µSKE48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤âÆ±°Õ¤·¡¢¡ÖÍçÉØÁü¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Î°ÕÌ£¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î°ÕÌ£¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¸¢Íø¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âº£¤Î»þÂå¡¢±ØÁ°¤ËÍç¤Î½÷À¤¬ÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¼Áü¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤¬¤â¤·µÄ²ñ¤À¤Ã¤¿¤éÅ±µî¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤éÇäµÑ¤·¤Æ»Ô¤ÎÀÇ¼ý¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£JRÀÅ²¬±ØÁ°¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Î¥ï¡¼¥ëÀ©ºî¤ÎÄ¦¹ïÁü¤Ï»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÁÄÉãÊì¤¬ÍçÉØ²è¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÍçÉØ²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È»Ò¶¡»þÂå¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÅ±µî¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÌµµ¡¼Á¤Ê¤â¤Î¤À¤±ÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£