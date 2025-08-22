自転車で日々、通学や通勤をしている人も多いと思いますが、新学期が始まる前に、知っておきたい自転車の交通ルールをみていきます。

◆自転車の走行は原則「車道の左側」

まず、自転車は道路交通法上の“軽車両”に位置付けられていて、「車の仲間」となります。そのため、自転車は原則、車道の左側を走行しなければなりません。



また、“一方通行”となっている道路では逆走は禁止されていますが、「自転車を除く」の補助標識があって、自転車の通行が認められている道路を通行（逆行）する場合でも同じく、車道の左側を通行しなければなりません。

◆信号機のある交差点で自転車はどっちの信号に従う？

では、信号機のある交差点に差し掛かったとき、あなたが自転車に乗っていたらどちらの信号機に従いますか？歩道でしょうか、それとも車道の信号機？



自転車は、道路交通法上の“軽車両”、いわゆる「車の仲間」ですので、信号機のある交差点では、車道の信号機に従って走行します。



しかし、そうでない所もあります。

◆自転車横断帯のある横断歩道では、歩行者と同じ信号機に従う

自転車横断帯がある横断歩道では、「歩行者自転車専用」と信号機の補助板に表示されています。ここでは、歩行者用の信号機に従い、“自転車横断帯”を走行します。



自転車から降りて自転車を押していく場合は、「歩行者」とみなされます。

◆自転車横断帯がない横断歩道では、車道の信号機に従う

自転車横断帯がない横断歩道では、自転車は車道の信号機に従います。



また自転車横断帯がない横断歩道で、歩行者がいない場合は、自転車に乗ったままでも横断歩道を進むことができますが、歩行者がいる場合は自転車に乗ったまま通行してはいけません。

◆例外的に歩道が走行可能 でも走行できるのは「車道側」

自転車は原則、車道の左側を通行しなければなりませんが、例外的に自転車で歩道を走行できる場合があります。



交通量が多く道幅が狭い、道路工事などでやむを得ない場合や、歩道に「普通自転車通行可」の標識がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車に乗って、歩行者の通行を妨げないように歩道を走行することができます。



その場合、自転車は歩道の「車道側」を走行しなければなりません。



「歩道の左側じゃないの？」と勘違いしている人もいるかもしれませんが、歩道では車道側を走行しなければならないということです。



また「普通自転車通行可」の標識がある歩道でも、自転車に乗って歩行者を追い越そうとベルを鳴らすなどの行為はルール違反となります。ベルを鳴らしていいのは危険を防止するためやむを得ない場合で、歩行者を妨げてはいけません。

◆来年4月から導入される「青切符」

今回、自転車の交通ルールについて取材した県警のサイクルポリス。今年5月、自転車の利用者に交通ルールを周知しようと新潟県警で初めて誕生しました。



その背景にあるのは、来年4月から自転車の交通違反に導入される「青切符」です。自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいることから、警察庁が16歳以上を対象に来年4月1日から運用します。



反則金は、例えば携帯電話を使用する「ながら運転」では最も高額で1万2000円。放置駐車違反は9000円。傘さし運転やイヤホンを付けるなど周囲の音が聞こえない状態での運転は5000円などです。



現在、サイクルポリスは交通機動隊の隊員5人が活動していますが、県警によりますと9月以降、県内での活動を拡大するため隊員を13人に増員し啓発活動を強化するということです。



（※7月27日放送「新潟一番サンデープラス」より一部抜粋、再構成）