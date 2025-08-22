０−２から４−２。柏がホームで浦和に劇的な逆転勝利！ 瀬川、細谷、小西、久保。後半だけで圧巻４発！
劇的な逆転勝利だ。
柏レイソルは８月22日、J１第27節で浦和レッズとホームで対戦した。
開始５分にセットプレーから長沼洋一のヘディングシュートで失点。43分には松尾佑介に押し込まれ、前半だけで２点のビハインドを追う。
迎えた後半、まずは54分に瀬川祐輔の得点で１点を返すと、これで勢いづいたホームチームはさらに攻め続け、83分に細谷真大が瀬川との連係から冷静なフィニッシュで同点弾を奪う。
そして90分、勝負を決する得点が生まれる。左サイドを抜け出した小西雄大がクロス気味のボールを供給。これがファーのポストに当たってゴールに吸い込まれた。
さらに90＋６分、久保藤次郎がダメ押し弾。試合はそのままタイムアップ。０−２から４−２。白星を掴んだ柏が勝点を50に伸ばし、暫定で首位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
