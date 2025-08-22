【12星座別】今月の恋愛運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

8月22日〜9月21日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡

【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ

オンオフいずれも人間関係が華やかになる時期。チルなイベントには積極的に参加して！ 【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【おうし座】4/20〜5/20生まれ

自然体でいられる相手と出会う予感！無理せずありのままの自分でいられる「安心感」が大事なキーワードに。 【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【ふたご座】5/21〜6/21生まれ

フレンドリーな振る舞いが恋愛成就のチャンス♡ 軽やかで楽しい会話が関係発展の秘訣になります。 【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【かに座】6/22〜7/22生まれ

2人の生活を想像できる彼と出会えるタイミング！今期は、価値観や金銭感覚があうかどうかが大事に。 【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【しし座】7/23〜8/22生まれ

視線を集める超モテ期到来♡ ちょっと大胆なアプローチ、普段しないメイクも、全部が味方になります。 【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【おとめ座】8/23〜9/22生まれ

心の奥底で本当に求めている愛の形に気づけるとき。恋に悩んだら自分の心に問いかけて！ 【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【てんびん座】9/23〜10/23生まれ

アクティブに行動すると素敵な出会いがあるかも。フリーの人は、友だちや仲間との関係が恋仲に発展する予感が♡ 【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【さそり座】10/24〜11/22生まれ

人間関係が華やかになる時期！運命の相手と出会える暗示あり。 【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【いて座】11/23〜12/21生まれ

思いがけない出来事が多い今期。サプライズな出会いのなかで意外な彼と急接近！ 【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【やぎ座】12/22〜1/20生まれ

弱みを見せられる相手にひかれるとき。秘密を打ち明けられたり、お互いの本音を話しあったりする場面が増えそう！ 【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ

本物の愛が試されるとき！相手の意見を尊重しながら、自分の気持ちもしっかり伝えることが大切。 【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

【うお座】2/19〜3/20生まれ

母性本能が爆発しそう。甘えんぼうな彼に尽くしすぎ注意！ 【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

占ってくれたのは…