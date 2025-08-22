【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
甘えんぼうな彼に尽くしすぎ注意！
母性本能が爆発しそう！尽くすことに喜びを感じるときなので、ちょっと頼りないタイプに惹かれやすいかも。
学校やバイト先で、つい助けてあげたくなる彼がいるなら恋のサイン。あなたがリードする形で、あせらず時間をかけて信頼関係を育んで。
カップルは、過干渉にならないよう意識して。適度な距離感を見極めよう。
今月のLOVEラッキーデー
9/8、9/15
全体運もチェック！
人間関係でいろいろな節目を迎えるタイミング。急接近する人もいれば、ちょっと距離ができる人も。でもそれは、あなた自身がいい方向に変化している証拠かも。自然な流れに身を任せて前向きに受け入れるのが◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni