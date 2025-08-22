【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

甘えんぼうな彼に尽くしすぎ注意！

母性本能が爆発しそう！尽くすことに喜びを感じるときなので、ちょっと頼りないタイプに惹かれやすいかも。

学校やバイト先で、つい助けてあげたくなる彼がいるなら恋のサイン。あなたがリードする形で、あせらず時間をかけて信頼関係を育んで。

カップルは、過干渉にならないよう意識して。適度な距離感を見極めよう。