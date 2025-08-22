柏が0-2をひっくり返す逆転劇

柏レイソルが浦和レッズをホームに迎え撃った8月22日の「金J」開催J1第27節の上位対決は、4-2で柏が逆転勝利を飾った。

浦和が前半に2点を先行するも、柏が後半4点を奪いホームで劇的展開から勝点3を掴んだ。

浦和はマチェイ・スコルジャ監督が「どちらかが復帰できればという希望を持っている」と話していた中心選手のMF渡邊凌磨とFW小森飛絢がいずれも登録メンバーに入れず。スタメンにはMF関根貴大が入り、FW松尾佑介を最前線に起用した。一方の柏は、古巣対決となったMF小泉佳穂が最近の欠場からスタメンに復帰した。

試合は立ち上がりに動いた。前半5分、浦和は古巣対決のMFマテウス・サヴィオが左コーナーキックを蹴ると、柏の選手に当たってコースが変わった先に入ってきたDF長沼洋一が押し込んで先制点を奪った。

その後は自陣に撤退する浦和と敵陣でボールを保持する柏が一方的なボール保持率の差を作るような展開になった。浦和はペナルティーエリア内に9人、10人とかけて守る場面が多くなったが、その中でも前半43分、自陣でDF石原広教とDFダニーロ・ボザが柏のプレスを打開すると、ボザのパスをサヴィオがフリックしてMＦ金子拓郎が抜け出す。完全なカウンターの形から金子の横パスを関根がつなぎ、最後は松尾が押し込んで浦和が2-0のリードで前半を終えた。

後半に向け柏のリカルド・ロドリゲス監督は2枚替えを実施。前半同様に押し込んだ状態の中から後半9分、左サイドからの展開でゴール前に浮いたボールをMF瀬川祐輔が巧みなトラップから押し込んで1点を返した。

柏がほぼハーフコートゲームのように展開する中で後半33分、縦パスを受けたMF仲間隼斗がペナルティーエリア内でパスをつなぎ、フリーでFW細谷真大がシュートを放つ決定機を迎えたが浦和の石原が決死のブロックでボールを弾き出した。それでも柏は後半38分、ゴール前でパスをつなぐと最後は細谷が押し込んで2-2の同点に追いついた。

そして試合は後半45分、柏は左サイドをMF小西雄大がドリブル突破すると左足クロス。これがGK西川周作の頭を超えてそのままゴールに吸い込まれて劇的な決勝ゴールに。アディショナルタイムにもMF久保藤次郎が1点を加えた柏が後半4得点で逆転勝利した。試合前時点で勝ち点3差だった5位の柏と7位の浦和による直接対決は柏が勝利し、暫定首位に浮上した。（FOOTBALL ZONE編集部）