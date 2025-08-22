【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
本物の愛が試されるとき
濃密な恋愛運の今期。カップルは、お互いの関係性を見直したり、愛とはなにか考えるような場面があったりしそう。
相手の意見を尊重しながら、自分の気持ちもしっかり伝えることが大切です。自分で思っていた以上に相手から愛されていたことを実感できるかも。
フリーの人は、聞き役に徹することで恋仲に発展するかも♡
今月のLOVEラッキーデー
9/5、9/13
全体運もチェック！
人間関係が濃密になるとき。表面的なつきあいだった人と、深いレベルでの関係性を築いていくことになりそう。お互いに素の部分を見せあうとき、逃げないで受け入れあう姿勢でいると親密な関係性に進展します。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni