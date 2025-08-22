【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

本物の愛が試されるとき

濃密な恋愛運の今期。カップルは、お互いの関係性を見直したり、愛とはなにか考えるような場面があったりしそう。

相手の意見を尊重しながら、自分の気持ちもしっかり伝えることが大切です。自分で思っていた以上に相手から愛されていたことを実感できるかも。

フリーの人は、聞き役に徹することで恋仲に発展するかも♡