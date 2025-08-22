【結果まとめ】全中バスケが開幕…女子は3連覇を目指す京都精華学園がベスト16入り

8月22日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」がスタートした。女子予選リーグがサンアリーナせんだい（川内市）の1会場で行われた。

大会3連覇を狙う京都精華学園中学校（京都府）は、純心中学校（長崎県）を73－51、帯広市立西陵中学校（北海道）を102－37で下し、2連勝を果たして決勝トーナメント進出を決めた。

Iリーグに入った地元のれいめい中学校（鹿児島県）は、伊那市立伊那中学校（長野県）、日本体育大学桜華中学校（東京都）と対戦。終盤まで競り合う展開の中、日体桜華を56－51、伊那を64－52で破り、ベスト16入りを果たした。

四日市メリノール学院中学校（三重県）、大阪薫英女学院中学校（大阪府）、北九州市立菊陵中学校（福岡県）という実力校がそろったOリーグでは、四日市メリノールが大阪薫英を下すと、崖っぷちの大阪薫英は菊陵に41－57で敗れて予選リーグ敗退が決定。1位は菊陵を64－29で破った四日市メリノールが勝ち取った。



なお、決勝トーナメントの組み合わせはチーム代表者による抽選で決定する。

◆■第55回全国中学校バスケットボール大会 女子予選リーグ組み合わせ

・Iリーグ



伊那市立伊那中学校（長野県） 46－50 日本体育大学桜華中学校（東京都）



日本体育大学桜華中学校（東京都） 51－58 れいめい中学校（鹿児島県）



れいめい中学校（鹿児島県） 64－52 伊那市立伊那中学校（長野県）

・Jリーグ



丸亀市立西中学校（香川県） 73－44 鹿児島純心女子中学校（開催地）



鹿児島純心女子中学校（開催地） 59－55 仙台市立五橋中学校（宮城県）



仙台市立五橋中学校（宮城県） 47－65 丸亀市立西中学校（香川県）

・Kリーグ



札幌市立東月寒中学校（北海道） 51－35 新居浜市立川東中学校（愛媛県）



新居浜市立川東中学校（愛媛県） 26－94 八王子市立第一中学校（東京都）



八王子市立第一中学校（東京都） 90－32 札幌市立東月寒中学校（北海道）

・Lリーグ



岡山市立竜操中学校（岡山県） 67－52 春日部市立豊野中学校（埼玉県）



春日部市立豊野中学校（埼玉県） 55－33 新潟清心女子中学校（新潟県）



新潟清心女子中学校（新潟県） 39－79 岡山市立竜操中学校（岡山県）

・Mリーグ



相模女子大学中学部（神奈川県） 77－38 浜松開誠館中学校（静岡県）



浜松開誠館中学校（静岡県） 51－76 高石市立高南中学校（大阪府）



高石市立高南中学校（大阪府） 53－47 相模女子大学中学部（神奈川県）

・Nリーグ



郡山市立郡山第三中学校（福島県） 59－55 名古屋市立御田中学校（愛知県）



名古屋市立御田中学校（愛知県） 69－57 高川学園中学校（山口県）



高川学園中学校（山口県） 36－46 郡山市立郡山第三中学校（福島県）

・Oリーグ



四日市メリノール学院中学校（三重県） 86－43 大阪薫英女学院中学校（大阪府）



大阪薫英女学院中学校（大阪府） 41－57 北九州市立菊陵中学校（福岡県）



北九州市立菊陵中学校（福岡県） 29－64 四日市メリノール学院中学校（三重県）

・Pリーグ



京都精華学園中学校（京都府） 73－51 純心中学校（長崎県）



純心中学校（長崎県） 57－36 帯広市立西陵中学校（北海道）



帯広市立西陵中学校（北海道） 37－102 京都精華学園中学校（京都府）