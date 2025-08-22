【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
弱みを見せられる相手にひかれるとき
今までは見えなかった“恋の芽”が急浮上してくる予感。秘密を打ち明けられたり、お互いの本音を話しあったりする場面が増えそう。
相手との絆を深めるチャンスを逃さないで。フリーの人は、ミステリアスな人や年上の人に惹かれる時期。
カップルは、いい方向に進む暗示が。軽いノリではなく、しっかり確実に踏み込んでOK。
今月のLOVEラッキーデー
9/2、9/12
全体運もチェック！
新しいことに挑戦したい気持ちが高まるタイミングなので、興味はあったけど手を出せていなかった分野に飛び込むなら今がチャンス！新しい資格取得など知的なレベルアップをめざすのも開運につながります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni