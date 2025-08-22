◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-3ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは首位・ソフトバンクとの熱戦を制し、ゲーム差を2.5に縮めました。

この日から始まった首位攻防3連戦初戦、先発マウンドには北山亘基投手があがりました。しかし2回、中村晃選手と今宮健太選手にソロホームランを浴び2点を先行されます。

打線は3回、2アウトから水野達稀選手と水谷瞬選手が連打でチャンスを作ると、清宮幸太郎選手がタイムリーヒット。2アウトからの3連打で1点を返します。さらに満塁としレイエス選手がセンター前へしぶとく運ぶ2点タイムリー。日本ハムがこの回3点をあげて逆転に成功しました。

そのまま日本ハム1点リードで進んだ試合は中盤の6回表、 北山投手が近藤健介選手に2ベースで出塁を許すと、ランナー3塁とされ牧原大成選手にタイムリーを打たれて同点に。北山投手はここでマウンドを降りました。

同点で迎えた7回裏、日本ハムは万波中正選手からの攻撃。万波選手はこの回からマウンドに上がった藤井皓哉投手の初球を捉えると、打球はライトスタンド最前列へ飛び込む今季第19号ホームランに。試合終盤に貴重な一発が飛び出し、日本ハムが再び1点をリードしました。

逃げ切りを図った日本ハムは8回は齋藤友貴哉投手、9回は柳川大晟投手がリードを守り抜いて見事勝利。大切な首位攻防3連戦の初戦をものにしました。