【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

サプライズな出会いのなかで意外な彼と急接近！

思いがけない出来事が多い今期。フリーの人は、普段は行かない場所、いつもとは違うメンバーなど変わったシチュエーションに恋の火種が。

共感や共通点の多さより、違いや意外性がきわ立つ相手が本命候補かも。

海外に縁が深い人、外資系勤務の人とのご縁の可能性も。カップルは、遠出のアウトドアデートが盛り上がりそう♡