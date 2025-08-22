【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
サプライズな出会いのなかで意外な彼と急接近！
思いがけない出来事が多い今期。フリーの人は、普段は行かない場所、いつもとは違うメンバーなど変わったシチュエーションに恋の火種が。
共感や共通点の多さより、違いや意外性がきわ立つ相手が本命候補かも。
海外に縁が深い人、外資系勤務の人とのご縁の可能性も。カップルは、遠出のアウトドアデートが盛り上がりそう♡
今月のLOVEラッキーデー
8/31、9/9
全体運もチェック！
今期は仕事運が絶好調！夢や目標が明確になったり、やりがいのあるポジションを任されたり、昇進や昇給のチャンスが巡ってきたり、大きくステップアップできるタイミング。今の自分にできる最善を尽くして。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni