¥Æ¥ìÄ«¡¦ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¿Í¥¢¥Ê¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é£¸·î¸åÈ¾¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡ª²Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ö¤ò¼ª¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¡¢Àî¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÆ±´ü¤È¡¡ËÜÊª¤Î¡¡¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤ò¡¡¼ª¾þ¤êÉ÷¤Ë¡×¡ÖÂç³Ø¤ÎÍ§¿ÍÃ£¤È¡¡ÀîÍ·¤Ó¡×¡Ö²Æ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Þ¤À¡¡ºÜ¤»¤¿¤¤¼Ì¿¿¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ä¤·¤ÏÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¥¢¥Ê¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡¡³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡©¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£