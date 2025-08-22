【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋に悩んだら自分の心に問いかけて

心の奥底で本当に求めている愛の形に気づけるとき。フリーの人はなんとなく気になる……くらいの人と縁がありそう。

意外なタイプが深く心を満たしてくれる存在に変わるかも。秘密の恋にも追い風が。

カップルは、お互いの心の深い部分を理解しあえるときなので、夢や理想を語りあうことで魂レベルでの絆が深まるはず。