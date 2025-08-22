【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
恋に悩んだら自分の心に問いかけて
心の奥底で本当に求めている愛の形に気づけるとき。フリーの人はなんとなく気になる……くらいの人と縁がありそう。
意外なタイプが深く心を満たしてくれる存在に変わるかも。秘密の恋にも追い風が。
カップルは、お互いの心の深い部分を理解しあえるときなので、夢や理想を語りあうことで魂レベルでの絆が深まるはず。
今月のLOVEラッキーデー
8/23、9/3
全体運もチェック！
あなたが主役になる時期が到来♡ 周囲からの期待も高まってやりたいことがどんどん現実になっていきます。外見的な変化も注目されやすいから、イメチェンするなら今がチャンス。自分らしさを前面に出して！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni