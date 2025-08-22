キスマイ宮田俊哉、ステージ上で“推し”に直接感謝伝える「最上級のオタクだな」【映画「おでかけ子ザメ」】
【モデルプレス＝2025/08/22】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が8月22日、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公開初日舞台挨拶に花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲、梅原裕⼀郎、⾼野洸、杢代和人（原因は自分にある。）とともに登壇。推しのキャラクターを明かした。
【写真】キスマイ宮田俊哉、師匠と慕う大物声優
【Not Sponsored 記事】
◆宮田俊哉、推しに感謝伝える
この日、お気に入りキャラクターにコワモテなモヒカンあにき（CV.梅原）を挙げた宮田は「推しなんですよ。かっけぇなみたいな。悪そうな人（に見えて）、でも話したらいい人っているじゃないですか。まさにそのパターンだなって」と魅力を熱弁。「本当に素敵なお芝居ありがとうございました！」と梅原に感謝を伝えると、花澤は「推しに直接伝えている！」とにっこり。最後は宮田も自らを「最上級のオタクだな」と語り、笑顔を見せていた。
◆アニメシリーズ「おでかけ子ザメ」が映画化
2024年8月に制作発表となり話題となったアニメシリーズ『おでかけ子ザメ』を映画化した本作。主人公の子ザメちゃんには花澤が、新キャラクターあんこうちゃんを潘が、うさめちゃんを久野が声優を担当。また監督は数々の話題作に参加してきた熊野千尋氏が務め、脚本は長嶋宏明氏、キャラクターデザインに竹内あゆみ氏、そしてアニメーション制作はENGI氏が担当する。（modelpress編集部）
