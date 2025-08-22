【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
視線を集める超モテ期到来♡
恋愛運＆モテ運No.1！あなたの本来の魅力が最高潮に達するとき。
フリーの人は、あなたの個性に惹かれてくれる相手との出会いに期待♡ ちょっと大胆なアプローチ、普段しないメイクも、全部が味方になります。
カップルは、お互いのよさを再発見できそう。新しいファッションやヘアスタイルで印象チェンジするのも大吉。
今月のLOVEラッキーデー
9/1、9/9、9/19
全体運もチェック！
今期は美容運・金運も絶好調！新しいコスメや神アイテムに巡りあうなど、自分に必要なものを引き寄せるパワーがあるとき。なにごとも迷ったらとりあえずチャレンジしてみると◎。充実した自己投資になります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni