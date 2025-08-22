【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

視線を集める超モテ期到来♡

恋愛運＆モテ運No.1！あなたの本来の魅力が最高潮に達するとき。

フリーの人は、あなたの個性に惹かれてくれる相手との出会いに期待♡ ちょっと大胆なアプローチ、普段しないメイクも、全部が味方になります。

カップルは、お互いのよさを再発見できそう。新しいファッションやヘアスタイルで印象チェンジするのも大吉。