【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

2人の生活を想像できる彼と出会えるタイミング

今期は、価値観や金銭感覚があうかどうかが大事に。

フリーの人は、お金の使い方やライフスタイルに共感できる相手に注目して。あせらずゆっくり信頼関係を築きましょう。

カップルは、ちょっと贅沢なデートや食事で2人の時間を楽しむと、よりラブラブに。お互いのお財布事情や将来設計について話しあうのも◎。