【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
2人の生活を想像できる彼と出会えるタイミング
今期は、価値観や金銭感覚があうかどうかが大事に。
フリーの人は、お金の使い方やライフスタイルに共感できる相手に注目して。あせらずゆっくり信頼関係を築きましょう。
カップルは、ちょっと贅沢なデートや食事で2人の時間を楽しむと、よりラブラブに。お互いのお財布事情や将来設計について話しあうのも◎。
今月のLOVEラッキーデー
8/29、9/16
全体運もチェック！
人とのつながりが広がるタイミング。友だちの紹介やSNS、偶然の再会からうれしいご縁が生まれそう。ちょっとしたお誘いにも気軽に乗ってみて。会話の中で新しいヒントをもらえるし、あなた自身も誰かの“キーマン”に。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni