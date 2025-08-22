「それ可愛いね」褒められそう♡【AMERICAN HOLIC】大人に似合う！「主役級トップス」

大人世代のおしゃれ心をくすぐる、シンプルな中にひとさじのデザイン性をきかせたアイテムたち。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のトップスも、着るだけでコーデの主役になり、さりげなく「それ可愛いね」と褒められそうなものが揃っています。今回はそんな「主役級トップス」の魅力と、着こなしの参考になるコーデ術をご紹介。夏コーデのマンネリ解消や気分転換に、ぜひ取り入れてみて。

着映えも着回しも叶いそう！ 3WAYトップス

【AMERICAN HOLIC】「3WAYケープセットプルオーバー」\3,990（税込）

街角でふと視線を集めそうな、白ケープ付きのトップス。大きめケープは取り外し可能で、前後逆にしたり少しずらして着用することも可能。ケープが二の腕をさりげなくカバーしつつ、カットソー素材でデイリーに活躍してくれそうです。ベージュのワイドサロペットに合わせたワントーンコーデは、白ケープが顔まわりを明るく見せ、バンブーハンドルのバッグが大人の品をプラス。フラットサンダルで抜けを添えた、リラックス感としゃれ感のある着こなしです。

華やかさとこなれ感を両立するデニムコーデ

白ケープ付きトップスによる華やぎコーデ。濃色デニムのロングスカートで縦ラインを引き立てつつ、ラフすぎない上品さも両立。足元はメタリックなフラットシューズで旬の輝きを添え、透け感バッグで軽やかな抜けをプラス。カフェやショッピングにも映える、今どき大人カジュアルが楽しめそうなコーディネートです。

涼しげストライプで魅せる大人のアシンメトリーシャツ

【AMERICAN HOLIC】「アシンメトリーストライプシャツ」\4,990（税込）

上部だけにボタンを配したデザインと、左右で丈が異なるアシンメトリーなカットが魅力のストライプシャツ。さらりとした生地感と織り柄で涼しげかつ高見えが狙えそうです。光沢のあるプリーツスカートを合わせれば、動きのある上品コーデに。かごバッグで大人らしいアクセントを加え、トングサンダルで抜けを演出すれば、リラックス感漂う休日スタイルが完成。

濃紺デニムならカジュアルすぎず上品さも演出

アシンメトリーのストライプシャツを、Tシャツ × 濃紺デニムにさらりと羽織った大人カジュアル。長め丈のシャツが縦ラインを引き立て、明るいストライプが軽やかな印象に導きます。小ぶりなトートで遊び心を、足元はトングサンダルで心地よさを添えて、シンプルな着こなしを旬顔にアップデート。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様、@yoahiru.w様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K