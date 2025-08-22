【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
フレンドリーな振る舞いが恋愛成就のチャンス♡
言葉と言葉のやりとり、コミュニケーションスキルが恋愛運アップの鍵を握るとき。軽やかで楽しい会話が関係発展の秘訣になります。
フリーの人は、SNSやアプリでの出会いがアツそう！まずは気軽にメッセージのやりとりを。
カップルは、普段は言えないようなお互いの気持ちを言葉で伝えあうともっとラブラブに♡
今月のLOVEラッキーデー
8/26、9/14
全体運もチェック！
自分の居場所にスポットライトが当たるとき。インテリアの模様替えや引っ越し、電化製品の買い替えなど、住まいを快適に整えると運気アップ。家族や地元の友だちとの時間を大切にすることも、開運のポイントに。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni