Instagramに投稿されたのは、猫が蛇口から流れる水で遊んでいる姿。体が濡れてしまってもお構いなしの様子で遊ぶ姿は253.1万回以上も再生され「結構水かかってるのに気にしてないのね」「可愛すぎます」とのコメントが集まっています。

【動画：流れ落ちる水を狙う猫→思いっきりパンチを繰り出すと…】

今日も楽しく水遊び

Instagramアカウント「未来」さまに登場した猫さん。水遊びが好きなのだそうで、この日は水道の蛇口から流れ出る水で遊んでいたとのこと。流れ落ちる水をじっと見つめる姿は、まさしくハンターの顔。

狙いを定めた次の瞬間、流れ落ちる水に手を伸ばしたのだそう！水に向かって思いっきりパンチを繰り出したものの、勢い余って頭も水に突っ込んでしまっていたのだとか。

水はどこにいったのかな？

猫さんは、水に触れたはずの自分の手を見つめて、手が濡れたかどうかを確認していたそう。ところが実際は、水は頭にぶつかっているため、手は濡れていなかったようで、どこか不思議そうな表情。

ふたたび水を捕まえようと、手を伸ばす猫さん。ところがまた、水は頭にぶつかってしまったそう…。しかし、猫さんは気づいていないのか、体が濡れるのはお構いなしだったとのこと。

独特な遊び方

その後も、何度も手を伸ばして水に触れようとしていたそうですが、水は頭にぶつかりっぱなしだったようです。時々ちょっとだけ手の先に水が触れるのを楽しんでいる様子だったといいます。

まるで滝行のように水を浴び続けながら水遊びを楽しんでいた猫さん。もしかすると初めから全て計算した上で、独特なスタイルでの水遊びを楽しんでいたのかもしれませんね。

水遊びを楽しむ猫さんの様子は、Instagramで253.1万回以上も再生され、「とてもかわいい」「防水猫」「自分自身で弾いてますぞ」「とても面白い」「アホかわいい」「本当に愛らしい」「とても好奇心旺盛で可愛い猫」「センサー式なのかしら？なら永遠に浴び続ける」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「未来」さまには、飼い主さん宅で暮らす猫たちのにぎやかな日常の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「未来」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。