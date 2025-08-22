【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
チルなイベントには積極的に参加するのが◎
オンオフいずれも忙しくて余裕がなくなりそうな今期だけど、恋愛運は好調。なんとか時間を作って楽しむ工夫を！
フリーの人は、仕事やバイト先などのご縁やきっかけに期待♡ 気になる相手がいる人は、アート系・音楽系のイベントに一緒に行くと急接近できそう。
カップルは、新しいデートスポットを開拓してみて。
今月のLOVEラッキーデー
9/10、9/18
全体運もチェック！
美容やヘルスケアに目覚めそうな時期。メイクやスキンケア用品を一新してみるのも吉。 朝と夜のルーティンを見直すと、さらに毎日が輝くはず。仕事やバイトは、地味な裏方役での頑張りが評価されるときです。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni