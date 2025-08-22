【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 8月22日〜9月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

チルなイベントには積極的に参加するのが◎

オンオフいずれも忙しくて余裕がなくなりそうな今期だけど、恋愛運は好調。なんとか時間を作って楽しむ工夫を！

フリーの人は、仕事やバイト先などのご縁やきっかけに期待♡ 気になる相手がいる人は、アート系・音楽系のイベントに一緒に行くと急接近できそう。

カップルは、新しいデートスポットを開拓してみて。