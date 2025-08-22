Instagramアカウント「はたひろみ」に、おやすみ前に保護主さんと1日の振り返りをしている、「ろく」ちゃんの姿をおさめたリール動画が投稿されました。

32.3万再生を突破したこの動画には、「最後『おやすみ』って言ってませんか⁈素直で可愛い♡」「うんって言う猫ちゃん珍しいです～かわいいです♡」といった声があがりました。

【動画：おやすみ前に猫と1日の振り返り→『いい子にしてた？』と聞くと…】

おしゃべり上手なろくちゃん♡

角度によってはハート柄に見える、後頭部の模様がチャームポイントのキジトラ「ろく」ちゃん。相棒の茶白猫ちゃん「みなと」くんとは、時々仲良く寄り添って寝る仲だといいます。

ろくちゃんはおしゃべりが得意で、お部屋の中にバッタの足を落としてしまった時も、保護主さんに聞かれると素直に犯行を自供してくれたそう。

そんなおしゃべり上手なろくちゃんと保護主さんは、ある日の夜、1日の振り返りをしてみることにしたのだとか。

ご飯を食べていない…？

「いい子にしていたか」という保護主さんの質問に、迷うことなく頭を上下に振りながら「うん」と答えたというろくちゃん。

その後も、保護主さんが何かを問うたびに、ろくちゃんはしっかりとお返事していたのだとか。保護主さんの顔をしっかりと見つめて答えている姿に、ろくちゃんの知能の高さを感じます。

そして、保護主さんの「ご飯はちゃんと食べた？」という質問には、無言だったというろくちゃん。そこで保護主さんが「食べてない？」と聞いたところ、なんとろくちゃんは「うん」と答えたのだとか。

ろくちゃんは否定したものの、しっかりとご飯は食べていたそう。あわよくばお代わりを、と思っていたのかもと考えると、思わず笑ってしまいます。

完全に成立している会話

ご飯を食べていないと訴えていたろくちゃんでしたが、保護主さんの「もう寝るか」という言葉にうなずいたため、保護主さんが「おやすみ」と言ったところ、ろくちゃんは「おやすみ」と言うように立ち去ったといいます。完全に会話が成立しているその様子に、感動せずにはいられません。

完全に会話が成立している、ろくちゃんと保護主さん。そんなふたりの姿に、動画の視聴者からは「かわいすぎますねー！うんー！って、ちゃんとアイコンタクトもしっかり！お話聞くのも話すのもじょうず！♡」「めちゃくちゃ可愛～ぃ♡♡」「今日いい子してた？で顔逸らすの何か心当たりがあるのかな？笑」「1日の振り返りができるなんて、なんて尊い時間なんでしょうか♡」「可愛い返事してる♡♡」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「はたひろみ」では、保護主さんとたくさんおしゃべりをしているろくちゃんの姿や、みなとくんの優雅なお昼寝姿など、伸び伸びと暮らすふたりの日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「はたひろみ」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。