Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢À¤´Ö¤«¤éÊú¤«¤ì¤ë¡ÈÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤ËËÜ²»¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
8·î21Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬½Ð±é¡£À¤´Ö¤«¤éÊú¤«¤ì¤ë¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46¿û¸¶ºé·î¡¢OGÍ¿ÅÄÍ´´õ¤Î¤Þ¤ë¤Ç¸½Ìò¡©¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Î¿Í¤Ë¡ÈÍ¿ÅÄ¤ËÊú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Í¿ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÈÀ¶Á¿¤Ç¤¹¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤·¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤ª»Å»ö¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Êý¤Ï¤¢¤¶¤È¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£