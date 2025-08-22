¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×DAIGO¡¢ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
8·î22Æü¡¢DAIGO¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±üÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥±¡¼¥¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¹¬¤»SHOT¤ò¸ø³«
DAIGO¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖHAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE¡ª¡×¡Ö39¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤¬39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥ ÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤µ¤ó¡ª´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê ¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡Ù(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡© ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤È¼Ì¿¿¤Ë»Ò¶¡¤Î¼ê¤äÂ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö#²ÈÂ²¸«³Ø²ñ #¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ #ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹ #¹±Îã #²Ð¤Ï¿á¤¾Ã¤·¤¿¸å #ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±üÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥±¡¼¥¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëDAIGO¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËËÌÀî¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¡¢2024Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
