アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE」を8月12日に卒業したばかりの峰島こまき（24）が、同月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】最後だなんて…カワイイ笑顔とアンバランスな美ボディ

自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「本当にお久しぶりのグラビア、そして週プレさんは特集では初掲載です！決まった時、本当に嬉しかったです。ありがとうございます！」と感謝した。撮影は地元・静岡で行ったという。



さらに「これで峰島こまきの活動は終了になりますが 最後に一生の宝物がお届けできて私は嬉しいです。沢山、観てくださいね」と報告した。



「ちょっとお話させていただくと」と前置きし「グラビアに挑戦するのは遅いスタートではありましたが 写真集を出せたり、こうやって週プレさんに掲載させていただいたり、本当に挑戦して良かった」とグラビアへの思いを吐露した。「スクスマになってからは皆さんに良いお知らせがなかなかできず申し訳ない気持ちと悔しい気持ちが沢山だったので とくに今回の週プレさんは私の中で大きいです。」と同誌への並々ならぬ思いも告白。「皆さんのおかげですありがとうございます ぜひいろんな方にみていただけますように！」とアピールした。



同号ではグラビアアイドル・一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭グラビアを担当。福井梨莉華、逢田珠里依、木村夢叶、小日向優花、瀬戸環奈も登場している。



（よろず～ニュース編集部）