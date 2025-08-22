足す・引くに次ぐ「透けさせる」見慣れた服が見違える「夏のレイヤードテクニック」

タイトな服の輪郭をなごませたり、ワントーンに奥行きをつくったり。服どうしの境界線をあいまいにしながら、装いに表情をもたらす透けアイテム。単品よりも組み合わせることで見えてくる、涼しくて快適なだけじゃない数々の魅力に焦点を。







センシュアルは「ひとつ中に効かせる」

ハズさない好感度＝ジャケットとセットで考えるシンプル発想。かっちりとしたジャケットの堅さがほぐれるだけでなくハンサムな装いにちょっとの女らしさもにじませられるうれしいテイストMIXの完成。







間にはさんだレースのブラトップでモダンなグレーにはかなさを演出

グレーボリュームスリーブジャケット／ウーア（ジャーナル スタンダード レサージュ 丸の内店） オフ白レースブラトップ／PROVOKE design boutique（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） 中に着たグレータートルノースリーブトップス／アッシャー（シティショップ） グレーフレアスカート／オスロー（フィルム） ピアス（片耳売り）／e.m.（e.m. 青山店） パンプス／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

わかりやすいブラトップは、肌をできるだけ隠して品をキープ。シンプルな服を飾りつける小物のような感覚で、冷静なワントーンに女っぽさをひとさじ。







透けた素肌もベージュととらえた計算高いグラデーション配色

ベージュワイドジャケット／ラベルエチュード ピンクシアーニット／ロク（ロク 青山） 中に着たピンクキャミソール／デ・プレ ブラウンスカート／HER. サングラス／ザ ベッドフォード ホテル（キングスター） バッグ／フェイン（エディット フォー ルル）

肌なじみのいいくすんだピンクのシアーニット。発色も風合いもマイルドに徹して、今気分のとがりすぎないジャケットスタイルへ。





(コーディネートのプライスなど詳細)

