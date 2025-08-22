「DOMOTO」の堂本剛(46)が22日放送の日本テレビ系「ニノさん」（金曜後7・00）にゲスト出演。ノリの良い返しで共演者を笑わせた。

チーム堂本剛として、歌手・あの、タレントの若槻千夏とともに遊びながら学べる知育ゲームに挑戦。記憶力と想像力で答えを導き出すランキングクイズ「パーフェクトライン」に挑んだ。

身近な発明品を時代ごとに並べるゲームで、3枚の発明品ボックスが渡され、全チームが2枚目までをノーミスクリア。トップバッターのチーム堂本剛は「YouTube」のボックスが残っていた。

徐々に難易度が上がるゲームの仕様に「わかんない」「難しい」と頭を悩ませる若槻とあの。堂本「こういうテレビのランキング系のゲームって家で見てると、こんな感じ（頬杖をついて）見てる。絶対違うってとか言って。ここ来ると凄い真剣に考えてしまう」と気を引き締めた。

ボックスを並べる台の上で悩みに悩む堂本らに対し、番組レギュラーの「timelesz」菊池風磨は「バーみたいになってる」とツッコミ。堂本は「なんやったら今アイスコーヒー頼もうかと思ってた」とノリ良く返して笑いを誘っていた。