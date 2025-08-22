Instagramに投稿されて話題になったのは、意気揚々と自分で階段を登っていったのに、自力で降りることはできない大型犬！抱っこされながら降りてくる態度があまりにも可愛すぎると話題になり、「申し訳なさそうにしてる顔が可愛い」「人が入っているみたい笑」といった声が寄せられました！

【動画：階段を登った大型犬→『降りてくるかな』と思ったら…まさかの光景と態度】

自分で階段を登ったけれど…

Instagramアカウント『reina428(@reina.ake)』さまに投稿されたのは、大型犬スタンダードプードルの「アンディ」ちゃんのまさかの光景！

スタンダードプードルのアンディちゃんは、大型犬ということもあり、とっても大きな24kgの体格を持つわんこです。元気いっぱいなアンディちゃんは、自宅の階段を意気揚々と登っていくことも多いそうなのですが……。

実は、自分で階段は登れても、自力で階段を降りることは怖くてできないのです！アンディちゃんはまだ1歳。そのため、まだまだ怖いことや不安なこともたくさんあるのでしょう。

とはいえ、毎回勝手に登ってしまい、降りるたびに24kgの巨体を抱っこするご家族も一苦労……。アンディちゃんの体が大きいので、一歩一歩、慎重に足を下ろしていくのだとか。

さらに、アンディちゃんは抱っこしてもらう際、前足を肩にかけるものの、後ろ足は宙ぶらりん状態。そのため、重力に体重が引っ張られてしまい、抱っこしにくいのだそう。

抱っこされて降りてくる態度が可愛すぎる！

こうしてご家族に抱っこされて降りてきたアンディちゃん。

そのお顔はというと……

なんだかもの凄い申し訳なさそう……！

こんなに素直で可愛らしい態度を取られてしまっては、手を貸さずにはいられません！これからも伸び伸びと育っていってほしいですね！

1ヶ月後の光景が素晴らしい！

自力で降りられず、申し訳なさそうな表情で抱っこされるアンディちゃんの姿が Instagramに投稿されると、たちまち大反響！

投稿は60万回以上も再生され、「可愛すぎる♡」「申し訳なさそうにしてる顔が可愛い」「人が入っているみたい笑」といった声が寄せられました！

ちなみに、アンディちゃん。この後に少しずつ階段を降りる練習を重ね、なんと1ヶ月後にはスムーズに自力で階段を降りられるようになったのだとか！すごいですね！

アンディちゃんのスムーズに階段を降りる様子は、 Instagramアカウント『reina428』さまでご覧いただけます。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

アンディちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「reina428(@reina.ake)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。