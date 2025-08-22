22日、タレントの友近さん扮する、大物演歌歌手の水谷千重子さんが、今年も明治座・博多座・新歌舞伎座で『水谷千重子 50周年記念公演』を開催。

【写真を見る】【近藤春菜】倉たけしからの「クッキー人間」呼ばわりに困惑 「ステラおばさんじゃねぇよ！なんですよ」





明治座公演前に合同取材会が行われ、的場浩司さん、生駒里奈さん、ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）、ロバートの秋山竜次さんが扮する倉たけしさんらが登場しました。



水谷さんは“明治座では、4度目の50周年記念公演をさせていただきます”と挨拶していると、倉さんが“50周年を何回もって... おかしなことだよなぁ！”と、カットイン。水谷さんが“いま喋ってるから黙ってて！”と制しますが、倉さんは止まらず、“しかし冷房が効いてるなぁ！ この酷暑の中、いいことだぁ！”と、自由気ままに声を張り上げていました。









生駒里奈さんは“私も3度目の参加。本当に嬉しいです”と、喜びのコメント。倉さんは、生駒さんにも、“何度も出てるならわかるだろ！ 何回もやるもんじゃねぇよ、50周年なんて！”と、くってかかって笑いを誘いました。









水谷さんから、“今日はモノマネしないの？”と、雑にフラれた春菜さんは、首をかしげながらも、“角野卓造じゃねぇよ！”と、ひと声。









倉さんは、この春菜さんの伝家の宝刀についても、“否定してんじゃねぇよ！ このクッキー人間が！”と、激怒。春菜さんは“「ステラおばさんじゃねぇよ！」なんですよ。クッキー人間ってなんですか？”と、戸惑っていました。









会見中には、バッファロー吾郎Aさん扮する「市村記者」が乱入するハプニングも。水谷さんに、“友近さん”と呼びかけるなど、やりたい放題の市村記者に、倉さんは“他の記者は座ってるんだから、出てくるなよ！ あっち行けよ！”と、怒号。









市村記者も“報道の自由があるんだよ！ 君があっち行け！”と返すなど、オチのない言い合いで会場を笑わせました。









【担当：芸能情報ステーション】