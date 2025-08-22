唇が魅力的だと思う「STARTO社所属タレント」ランキング！ 2位「木村拓哉」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜60代の男女254人を対象に「パーツ別×STARTO社所属タレント」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「唇が魅力的だと思うSTARTO社所属タレント」ランキングを紹介します。
2位に入ったのは、木村拓哉さんです。
歌手、俳優、タレントとして活躍し続けている木村さんは、時代を超えて多くのファンを魅了。2025年11月公開の映画『TOKYOタクシー』では主演に抜てきされ、タクシー運転手の宇佐美浩二役を演じます。シャープな輪郭ながらふっくらとした唇が印象的で、52歳となった現在もさまざまな表情を見せてくれます。
アンケート回答では、「若いころのキムタクのくちびるはぽってりして魅力的だと思う」（40代女性／奈良県）、「ドラマのキスシーンは男でも興奮する」（40代男性／北海道）、「すごく色気を感じる唇をしているから」（40代男性／神奈川県）、「ちょっとふっくらしている口元はセクシーだと思う」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
最も多くの票を獲得したのは、横山裕さんでした。
SUPER EIGHTに所属する横山さんは、グループでの活動に加えソロとしても活動。俳優やタレントとしても露出が多く、2025年は『24時間テレビ 48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）でチャリティーランナーに選ばれました。自然体な姿が人気の横山さんは、厚めの唇が印象的。柔らかさが感じられるその唇に、多くのファンが魅了されているようです。
回答者からは「ポテっとした感じが魅力的だと思う。個人的には薄いタイプより少し厚いくらいが好きです」（30代女性／千葉県）、「プルンとしています」（40代女性／広島県）、「あんなポッテリした唇になってみたいです」（30代女性／大阪府）、「ふっくらしており色もピンク色をしているから」（30代女性／香川県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
