夫がママ活をしようとしている。離婚はしたくないけれど、やめてと言ったら嫌われてしまうのでは…？【ママリ】

夫がママ活をしていてショック…

夫がママ活？みなさんならどうしますか？





夫がママ活をしようとしていました。

私たち夫婦はお互いスマホの暗証番号も知っていて

いつでも開くことができます。

それでもLINEなどを覗き見ることはいけないことだとはわかっていました。



が、先日 子供の写真を撮るために近くにあった夫のスマホを借りていたところ気になるLINEの通知が……



ママ活を仲介する内容のメッセージでした。



こうなったらもうLINEを覗き見るのはすぐでした。

やはりママ活を仲介してもらおうとしていました。

仲介が入るようなママ活はほとんど詐欺だとネットで見たので「そのまま痛い目みろ！」と放置していました 。



ところが、1週間経ってまたLINEを覗き見たら

ママと直接やり取りするところまで進んでいて、来週会う約束まで取り付けていました。



もうショックと焦りと悲しみと…何も考えられません。

隣で寝るのが苦しくて夜は家を抜け出してひとりでドライブしています。



ついでにX(Twitter)まで覗き見てしまっています。

エ口垢というのでしょうか？セクシーな女性に会いたいやりたいなどのメッセージをたくさん送っていて 、DMもしていて、あわよくば会おうとしていました。(これらはほとんどアプリや有料サイトへの誘導だったようで不発に終わっていましたが……)



感情が爆発して夫の前で1度泣きました。

夫はなぜ私が泣いているのかわからずびっくりしていました。「どうしたの？」といわれたので「不安にさせないで😭」とだけ伝えました。

そのあとすぐXのアカウントは消えていました。

でもママ活のLINEは現在進行形です。



わたしが育休中でお金が無くて、夫が支払いをしてくれたりお金を借してくれます。それでお金が無くなってしまってママ活をしようとしているのかな？とも思います。





夫のことは好きです。だからこそ悲しいです。

０歳の娘もいます。離婚はしたくありません。

ママ活はやめてほしいけど、それを言ったら

嫌われてしまうのではないかと不安で……



長文になってしまいましたが他のママさんならどのようにするかおうかがいしたいです😢 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、夫がママ活をしようとしておりママと会う約束までしているのをLINEで見つけたけれど、夫にやめてと言えずモヤモヤしているという投稿を紹介します。SNSでセクシーな女性に「会いたい」とメッセージを送るなど女性との出会いを求めようとする夫に対し、ショックと悲しみがありつつもやめてと言ったら嫌われてしまうのではないかと不安に思っているという投稿者さん。みんなならどうするか聞いてみたいそう。

ママ活の理由が経済的な部分なのか、それとも単に出会いを求めてなのかはわからないものの、どちらにしろママ活を許す理由にはならないですよね。お互いのスマホを見れる状態なのにも関わらずママ活をしたり、SNSで女性にメッセージを送ったりしている神経がわからないのですが、バレない・どうにかなるという気持ちがどこかにあるのだと思います。



投稿者さんは夫に嫌われたくないという思いからハッキリ言えないとのことですが、このままいくと夫はママ活だけでなくさまざまな女性トラブルを抱えていくことになるはず。夫だけでなく家族である投稿者さんやお子さんにも影響が出てくると考えると、未然に防ぐことが大事なのではないでしょうか。

ママ活をしようとしている夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ママ活しないと生活していけないなら私のご飯は最小限で良いし、仕事するよ。私も悲しいし、子供に胸を張れないことはしないでほしい。と伝えましょ。



私もそういうのは好きじゃないし、私がパパ活をして生活にゆとりができたり最新の家電が手に入ったとしても旦那絶対嬉しくないと思います。

それはお互いがパパ活、ママ活に納得できてからですよね。こどもが同じことをしてもあなたは何も言えないんだよ。って釘刺すのもありかなと思いますよ。

世の中でこれがヨシとされているのかは私には分かりませんが、私は良いとは思っていないです。 出典：

qa.mamari.jp

ママ活で稼ごうという気持ちより、女と遊びたいだけじゃないですか？

それにプラスでお金貰えるなんてママ活いいじゃん！みたいな感じだと思います🤔

本当にお金に困ってるなら他に稼ぐ方法はいくらでもあります！

普通に気持ち悪いし、しっかり証拠取っておいて問い詰めます！ 出典：

qa.mamari.jp

以前、いかがわしい店に行こうとしていて検索履歴やサイト登録の証拠を見つけ、ブチ切れて本人に直接、気持ち悪いよと言ってしまいました🤣

ごめんなさいと土下座をされ、今でもその事を忘れてはいませんが、また次そんな事が、起きるまでは掘り返すのは我慢してます笑 出典：

qa.mamari.jp

さまざまな夫婦のあり方があるとは思いますが、おかしいことをおかしいと言えないというのはいい関係とは言えないですよね。「子どもに胸を張れないことはしないでほしい」と伝えるというのはとてもいい言葉ですよね。感情的になりそうな話題だからこそ、冷静になぜそういうことをするのかを聞くことが今後同じことを繰り返さないためには必要なのではないでしょうか。



投稿者さんが自分の気持ちを正直に伝え、夫が理解してくれることを願うばかりですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）